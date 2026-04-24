ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşta ateşkes konusundaki belirsizlik devam ederken gözler Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmelere çevrildi. Hem Hürmüz Boğazı’nın kapanması hem de ABD’nin İran’daki deniz ablukası petrol piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. İran’ın geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı’nı yeniden ticari gemi geçişlerine açtığını açıklaması Brent petrolün varil fiyatının 90 doların altına inmesine neden oldu. Ancak ABD ile İran arasındaki gerginliği artması ile birlikte yaşanan belirsizlik fiyatların yeniden 100 dolar seviyesinin üstüne çıkmasının önünü açtı.

ÇİN’E PETROL İHRACATI DEVAM EDİYOR

ABD yönetimi her ne kadar İran’ın özellikle Çin’e petrol ihracatını durdurmaya çalışsa da bu konuda başarılı olamadı. İran basınından Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre, Tahran yönetimi, ABD ablukasını Jasak Limanı üzerinden kırıyor. İran’ın nisan ayının ilk yarısında Çin’e 985 bin varil petrol ihraç ettiği öğrenildi.

Umman Körfezi'nde bulunan Jask limanı, tankerlerin petrol yükleyip Hürmüz Boğazı'ndan geçmeden doğrudan uluslararası sulara girmesine olanak tanıyor.

Veri analizi firması Vortexa’ya göre, 13-22 Nisan tarihleri arasında ABD’nin ablukasına rağmen İran bağlantılı ya da yaptırım uygulanan gemiler dahil 35 geminin bölgeden geçti. Bu süreçte İran’ın yaklaşık 10,7 milyon varil ham petrolü Hürmüz Boğazı’ndan geçirdiği öğrenildi.

İRAN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINDA ISRARLI

Öte yandan İran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilere açılması için ekonomik yaptırımların kaldırılmasını şart koşuyor. İran Meclis Başkanı Ghalibaf, ihracat kısıtlamalarının devam etmesi durumunda Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri engellemeye devam edeceklerini söyledi.

İran hükümeti bu hafta ilk geçiş ücretlerini toplayarak Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü pekiştirdi ve elde edilen gelirler İran Merkez Bankası'na yatırıldı.