Fransa sokaklarında bugünlerde bambaşka bir teknoloji rüzgârı esiyor.

Alışveriş listesi hazırlamak, market koridorlarında kaybolmak ya da online sepeti tek tek doldurmak, dijital bir dönüşümle tarih sahnesinden çekilmeye hazırlanıyor.

Carrefour, ChatGPT üzerinden doğrudan alışveriş imkânı tanıyarak perakende dünyasında oyunun kurallarını kökten değiştiriyor.

Sohbetten Sepete Uzanan Yol

Kullanıcıların tek yapması gereken yapay zekâya “Haftalık mutfak alışverişimi planla” demek.

Sistemin arka planında çalışan algoritmalar, ailenin ihtiyaçlarını ve geçmiş tercihlerini analiz ederek sepeti saniyeler içinde hazırlıyor.

Kişi onay verdiğinde işlem ödeme için doğrudan marketin kendi platformuna aktarılıyor.

İçinde bulunduğumuz durum teknolojinin bir oyuncaktan ibaret olmadığını, günlük hayatın en sıkıcı işlerini nasıl kolaylaştırdığını kanıtlıyor.

Teknolojik Altyapının Gücü

Sistemin kalbinde yer alan Hopla+ algoritması kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratıyor.

2026 başından itibaren desteklenen Google Evrensel Ticaret Protokolü (UCP) ise farklı platformların birbiriyle kusursuzca konuşmasına imkân tanıyor. Farklı sistemlerin birbiriyle uyumu tüketicinin karşısına pürüzsüz bir alışveriş yolculuğu çıkarıyor.

Perakendede Yeni Dönem

Fransa’daki 26 milyon kullanıcıyı hedefleyen bu hamle, Avrupa perakende sektöründe bir devrim niteliği taşıyor. Şirket teknolojiyi merkeze alarak müşteri sadakatini dijital bir bağa dönüştürüyor.

Fiziksel mağazaların sıcaklığı ile yapay zekânın hızı birleştiğinde ortaya çıkan verimlilik, geleceğin ticaret anlayışını şekillendiriyor.

Market sepetini doldurmak bir yük olmaktan çıkıp akıllı bir asistanla yapılan kısa bir sohbete dönüşüyor.

Teknoloji insanın en kıymetli hazinesi olan zamanı ona geri veriyor, hem de sohbet (dedikodu) havasında…

Carrefour’un yapay zekâ hamlesi diğer devlerin de benzer yollara girmesi için kapıyı ardına kadar aralıyor.

Bakalım Türkiye bu durumdan nasıl etkilenecek!