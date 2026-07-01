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Inter, yeni sezon öncesi iç transferde önemli bir adım attı.

İtalyan devi, 37 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan ile yola devam etme kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

TECRÜBEYE GÜVEN

2022 yılından bu yana Inter forması giyen deneyimli futbolcu, orta sahadaki liderliği ve istikrarlı performansıyla takımın önemli isimleri arasında yer alıyor. Yeni sözleşmeyle birlikte Mkhitaryan'ın kariyerine en az bir sezon daha Inter'de devam etmesi kesinleşti.