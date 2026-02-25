Inter'in Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Bodo/Glimt'e eşleşmenin iki mçaını da kaybederek elenmesinin ardından Diego Simeone ile ön sözleşme imzaladığına dair iddialar gündeme gelmişti.

Yıllardır Atletico Madrid'in başında istikrarlı bir performans sergileyen Arjantinli teknik adamın geçmişte verdiği bir röportajda bir gün Inter'i çalıştırmayı hayal ettiğini söylemesi de bu iddiaları güçlendiren bir detay oldu. Ancak Inter'den Simeone iddialarını yalanlayan bir açıklama geldi.

MORATTA: 'SIMEONE SÖYLENTİLERİ ASILSIZ, CHIVU'DAN ÇOK MEMNUNUZ'

Inter Başkanı Giuseppe Marotta iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Diego Simeone ile ön anlaşma imzaladığımıza dair çıkan haberler tamamen yalan. Bunlar asılsız söylentiler. Teknik direktörümüz Cristian Chivu'dan çok memnunuz ve onunla yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.