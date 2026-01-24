İtalya Serie A’da 22. haftanın açılış maçında, L Inter, sahasında Pisa’yı konuk etti. Milano temsilcisi, rakibini 6-2’lik farklı skorla mağlup etti. Inter’in gollerini; 39. dakikada penaltıdan Zielinski, 41’de Dimarco, 45+2’de Esposito, 82’de bir kez daha Dimarco, 86’da Bonny ve 90+3’te Mkhitaryan kaydetti.

Pisa’nın golleri ise 11. ve 23. dakikalarda Moreo’dan geldi.

Inter, ilk yarıda 2-0 geriye düşmesine rağmen 8 dakikada attığı 3 golle ilk devreyi 3-2 önde kapatmayı başardı. Bu sonucun ardından Inter, 52 puanla liderliğini sürdürürken, Pisa 14 puanla ligin son sırasında yer aldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN MAÇLARI

Inter, ligde bir sonraki maçta Cremonese ile karşılaşacak; Pisa ise evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.