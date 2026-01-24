Aksa Enerji, 2030 stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal yönetişim yapısını güçlendirmek amacıyla üst yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Bu kapsamda şirketin icra kurulu başkanlığı ve üst yöneticilik (CEO) görevlerine eski Hazine Bakanı Naci Ağbal atandı.

Şirketten yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanlığı görevini Cemil Kazancı’nın sürdürdüğü, Naci Ağbal’ın ise CEO’luğun yanı sıra yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de üstleneceği bildirildi.

Aksa Enerji’nin 2026 yılı sonuna kadar 11 ülkede 22 santral ve 4 bin 200 megavatı aşan kurulu güce ulaşmayı hedeflediği belirtilirken, Ağbal’ın liderliğinde devam eden yatırımların hızlandırılması ve küresel operasyonların büyütülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre, Naci Ağbal’ın yeni görevine 26 Ocak itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Eski Bakanlar şirket yönetiminde...

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lütfi Elvan, halen Kalyon Holding’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bankacılık sektöründe yer alarak Albaraka Türk’te Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürüyor.