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Popüler sosyal medya platformu Instagram, uygulamanın üst kısmında yer alan metin logosunda 10 yıl aradan sonra değişikliğe gitti. Platform Başkanı Adam Mosseri tarafından duyurulan yeni kelime logosu, markanın alışılagelmiş el yazısı karakter yapısını korurken harf formlarını daha sade hatlarla yeniden şekillendiriyor. Mosseri, çalışmanın şirketin geçmiş tasarım anlayışını koruyarak daha temiz bir görünüm sunduğunu vurguladı.

INSTAGRAM MI INSTAGZAM MI?

Yeni tasarımda en çok dikkat çeken ve tartışma yaratan unsur "r" harfinin çizimi oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı harfin "z" şeklini andırdığını belirterek logonun "Instagzam" olarak okunduğuna dair paylaşımlar yaptı. Tasarım ekibi, Threads üzerinden kabul edilmeyen alternatif logo tasarımlarını da paylaştı ve bu alternatiflerin bazılarının daha okunaklı olması kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Şirket, marka kimliğindeki son kapsamlı değişimi 2016 yılında kahverengi kamera ikonundan renkli simgeye geçerek gerçekleştirmişti. Mevcut kamera simgesinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.