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İnsansı robot teknolojisinde güvenlik standartlarını yeniden belirleyen Agility Robotics, çalışma alanında insan varlığını hissettiğinde farklı davranış biçimleri sergileyebilen yeni nesil robotu Digit 5'i kamuoyuna duyurdu. Depo ve fabrika ortamlarında herhangi bir koruyucu güvenlik kafesine ihtiyaç duymadan insanlarla yan yana çalışmak üzere tasarlanan araç; bir kişiyi uzaktan fark ettiğinde rotasını değiştirebiliyor, yol vermek için duraklayabiliyor ya da insan çok yaklaştığında çömelerek oturma pozisyonuna geçebiliyor.

Şirket açıklamasına göre müşterilere 2027'nin ilk yarısında erken erişim sunulacak, genel satışlar ise yıl sonuna kadar başlayacak. Üretim kapasitesini artırmak amacıyla ABD’deki RoboFab tesisi de yeniden yapılandırıldı.

YAPAY ZEKALI SENSÖRLER VE YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ

Digit 5, çevresel farkındalığını yapay zeka algoritmaları, gelişmiş görüntü sensörleri ve Nvidia Thor IGX donanımı ile sağlıyor. Sistem ayrıca güvenlik odaklı "Nvidia Halos for Robotics" yazılımından besleniyor.

Yenilenen bacak mimarisi sayesinde yaklaşık 22,7 kilogramlık yükleri defalarca kaldırabilen robot, tek şarjla 90 dakika kesintisiz çalışabiliyor. Sadece 9 dakikada yeniden şarj olabilen altyapı, cihazın 24 saatlik bir zaman diliminde 20 saati aşkın süre aktif kalmasına imkan tanıyor.

YETİŞKİN BOYUNA ULAŞTI: RAF ERİŞİMİ GENİŞLEDİ

Boyu yaklaşık 180 santimetreye, erişim yüksekliği ise 2,19 metreye çıkarılan Digit 5, önceki model olan Digit 4’ün 1,68 metrelik erişim sınırını geride bırakarak yetişkin çalışanların ulaşabildiği tüm raflara erişim sağlıyor. Değiştirilebilir tutucu el tasarımı sayesinde robota farklı uç aparatlar takılabiliyor.

GXO, Schaeffler, Amazon ve Toyota Motor Manufacturing Canada gibi küresel devlerin tesislerinde önceki modelleriyle 65 bin saatin üzerinde saha tecrübesi edinen şirket, yeni modelle birlikte taşıma, paketleme ve ürün yerleştirme süreçlerini tamamen otonom hale getirmeyi hedefliyor.