Olay, Eskişehir’in 71 Evler Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı binanın yapımında çalışan sıva ustası Mahmut Bozan, henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

Diğer işçilerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından işçinin cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.