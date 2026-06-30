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Kaynak: İHA

Savunma bütçesine 15 milyar sterlin ek kaynak ayrılacağını duyuran Starmer, dört yıl içinde toplam savunma harcamalarının 300 milyar sterline ulaşacağını belirtti. Plan kapsamında yapay zeka destekli silah sistemleri, insansız hava araçları, F-35A savaş uçakları ve yeni nesil nükleer caydırıcılık yatırımları öne çıktı.

İNGİLTERE SAVUNMAYA 300 MİLYAR STERLİN AYIRACAK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, uzun süredir hazırlıkları devam eden 10 yıllık Savunma Yatırım Planı'nı kamuoyuyla paylaştı. Avrupa'nın güvenlik alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gereken bir döneme girildiğini belirten Starmer, İngiltere'nin de savunma kabiliyetlerini kapsamlı şekilde güçlendireceğini söyledi.

Savunma bütçesine 15 milyar sterlinlik ilave kaynak aktarılacağını açıklayan Starmer, önümüzdeki dört yıl içinde silahlı kuvvetler ve ulusal güvenlik için yapılacak toplam harcamanın 300 milyar sterline ulaşacağını ifade etti.

Başbakan Starmer, "Savunmanın en güçlü yönü caydırıcılıktır. Attığımız adımların amacı savaşmak değil, olası savaşları önlemektir." dedi.

SAVUNMA HARCAMALARI TARİHİ SEVİYEYE ÇIKACAK

Starmer, İngiltere'nin savunma bütçesinin son yıllarda önemli ölçüde artırıldığını belirterek, iki yıl önce yıllık 54 milyar sterlin seviyesinde olan harcamaların 2029 yılına kadar yaklaşık 80 milyar sterline yükseltileceğini açıkladı.

Bu artışın reel olarak yaklaşık yüzde 27 anlamına geldiğini söyleyen Starmer, savunmaya ayrılan kaynağın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının da yüzde 2,3'ten yüzde 2,7'ye çıkarılacağını, sonraki parlamento döneminde ise yüzde 3 seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Starmer ayrıca, NATO kapsamında verilen taahhütler doğrultusunda altyapı yatırımlarıyla birlikte savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 4,2'sine ulaşacağını ifade etti.

İHA, YAPAY ZEKA VE OTONOM SİLAHLARA 5 MİLYAR STERLİN YATIRIM

Yeni savunma stratejisinin merkezinde ileri teknoloji bulunuyor.

Başbakan Starmer, Ukrayna savaşından çıkarılan dersler doğrultusunda İngiliz ordusunun modernize edildiğini belirterek, insansız hava araçları, otonom silah sistemleri ve yapay zeka tabanlı askeri teknolojiler için 5 milyar sterlinden fazla yatırım yapılacağını açıkladı.

Bu yatırımın İngiltere tarihindeki en büyük askeri teknoloji programlarından biri olacağını vurgulayan Starmer, yeni nesil Typhoon savaş uçaklarının otonom refakatçi hava araçlarıyla birlikte görev yapacağını söyledi.

Starmer, bu sistemlerin radarlar tarafından tespit edilmesini zorlaştıracağını belirterek, "Bugünkünden 10 kat daha öldürücü bir kara ordusu kuracağız." ifadelerini kullandı.

12 ADET F-35A SAVAŞ UÇAĞI ALINACAK

Savunma planının dikkat çeken başlıklarından biri de hava kuvvetlerine yönelik yatırımlar oldu.

İngiltere'nin 12 adet F-35A savaş uçağı satın alacağını açıklayan Starmer, bunun yanında tamamen yerli imkanlarla geliştirilecek yeni bir nükleer savaş başlığı tasarımının da hayata geçirileceğini duyurdu.

Ayrıca İngiliz savunma sanayisinin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla 50 milyar sterlinlik savunma ihracatı finansman programı oluşturulacağı bildirildi.

Starmer, bu yatırımların ülke genelinde yeni istihdam alanları oluşturacağını ve savunma sanayisini güçlendireceğini söyledi.

"RUSYA KAZANIRSA BUNUNLA YETİNMEYECEK"

Başbakan Starmer, açıklamalarında Rusya-Ukrayna savaşına da geniş yer verdi.

Savaşın sonucunun Avrupa'nın geleceğini belirleyeceğini dile getiren Starmer, Rusya'nın başarı elde etmesi halinde tehdidin yalnızca Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını savundu.

"Rusya kazanırsa, Vladimir Putin bununla yetinmeyecek. Gözünü diğer müttefik ülkelere çevirecektir." diyen Starmer, Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi ve Rus ekonomisine yönelik baskının artırılması gerektiğini ifade etti.

"İNGİLTERE 2030'DA KENDİNİ SAVUNABİLECEK KAPASİTEDE OLACAK"

Basın toplantısında, Rusya'nın 2030 yılına kadar NATO'ya yönelik askeri tehdit oluşturabileceği yönündeki değerlendirmeler de gündeme geldi.

Bu kapsamda yöneltilen soruya yanıt veren Starmer, İngiltere'nin yeni savunma planıyla olası tehditlere karşı hazırlıklı olacağını belirterek, "Evet, bunu rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

Savunma planının yalnızca bütçe artışından ibaret olmadığını vurgulayan Starmer, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalardan elde edilen askeri tecrübelerin plana yansıtıldığını söyledi.

"Savaşların yürütülme biçimi hızla değişiyor. Özellikle insansız hava araçlarının ve yeni teknolojilerin savaş alanındaki etkisini yakından gördük. Hazırladığımız plan, geleceğin savaş konseptine göre şekillendirildi." ifadelerini kullandı.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA EN BÜYÜK SAVUNMA ARTIŞI

Keir Starmer, açıklamasının sonunda İngiltere'nin savunma harcamalarında Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük bütçe artışına imza attığını belirterek, Avrupa'daki NATO müttefikleriyle daha yakın iş birliği içinde hareket edeceklerini ve ülkenin caydırıcılık kapasitesini önemli ölçüde artıracaklarını söyledi.