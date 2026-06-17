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Kaynak: AA

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu.

Buna göre, nisanda yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon mayısta da yerinde saydı. Bu noktada enflasyon, Mayıs 2025'ten sonra görülen en düşük seviyesini korudu. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 3 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyordu.

Yıllık bazdaki çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 2,6'ya geldi. Hizmet enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,7'ye yükseldi.

Çekirdek enflasyon ve hizmet enflasyonu nisanda sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 3,2 seviyesinde belirtilmişti.

Enflasyon mayısta ise aylık bazda yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, nisandaki yavaşlamanın ardından enflasyonun mayısta yatay seyir izlediğini belirterek, hava yolu ulaşımı, araç vergileri ve akaryakıt fiyatlarının enflasyonda yukarı yönlü etki yaptığını ve bunun düşük seyreden gıda fiyatlarıyla dengelendiğini söyledi.