İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, ABD’ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. ABD'nin Britanya'dan bağımsızlığının 250. yılını kutlamasına kısa süre kala yapılan ziyaret, "iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi vurgulamayı amaçlıyor". Son olarak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 2007 yılında ABD’yi ziyaret etmişti.

Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, 27-30 Nisan'da Washington DC, New York ve Virginia'yı ziyaret edecek. Kraliyet çifti pazartesi günü ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump ile öğleden sonra çayında buluşacak.

Trump çifti, salı günü Beyaz Saray'da düzenlenecek ve askeri tören geçidini de içeren resmi karşılama kapsamında kraliyet ailesiyle yeniden bir araya gelecek. Törene ABD Kongresi üyeleri de katılacak. Akşam saatlerinde ise Trump çifti, Beyaz Saray'ın East Room salonunda kraliyet çifti onuruna resmi bir devlet yemeği verecek. Salı günü ayrıca Kral 3. Charles, ABD Kongresi'nin her iki kanadında konuşma yapacak. Bu, 1991'deki devlet ziyaretinde Kraliçe 2. Elizabeth'in yaptığı konuşmadan sonra bir ilk olacak. Kraliyet çifti buradan New York'a geçecek.

KRAL 3. CHARLES KİMLERLE GÖRÜŞMEYECEK?

Kral 3. Charles’ın bir araya geleceği kadar görüşmeyeceği isimler de dikkat çekiyor. İngiliz basınından edinilen bilgilere göre Kral 3. Charles’ın ABD’de yaşayan oğlu Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle ile görüşmesi beklenmiyor.

Öte yandan Kral’ın Epstein mağdurlarıyla da bir araya gelmesi beklenmiyor. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten‑Windsor, ABD'de hapiste hayatını kaybeden Epstein ile arkadaşlığı ve 18 yaşından küçük kızlarla cinsel ilişkiye girdiği suçlamalarıyla karşı karşıyaydı. Andrew suçlamaları ısrarla reddediyor. Suçlamalar sonrası geçen eylül ayında Andrew'ın kraliyet ünvanları elinden alınmıştı.

Ziyaret öncesinde Kral ve Kraliçe’nin Epstein mağdurları ile görüşmesi için çağrılar yapılmıştı. Ancak BBC'nin edindiği bilgilere göre, Kral, devam eden hukuki süreçler ve polis soruşturmalarını riske atmamak adına, Epstein mağdurları ve yakınlarıyla görüşmeyecek.

ZİYARET ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İngiltere Kralı 3. Charles’ın ziyareti öncesi ABD’de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenliğin artırılmasında dün Washington’da ABD Başkanı Trump ve üst düzey isimlere yönelik silahlı saldırı girişimi de etkili oldu.

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, Kraliyet çiftinin güvende olacaklarına dair inancının tam olduğunu, cumartesi akşamı yaşanan saldırının ABD güvenlik sisteminin çalıştığını kanıtladığını söyledi. Kral ve Kraliçe'nin ziyareti için hali hazırda çok sıkı güvenlik önlemleri alınıyordu ancak son olaydan sonra önlemlerin "daha ileri bir seviyeye yükseltileceği" belirtiliyor.