İtalya Serie A'da Roma formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen milli oyuncu Zeki Çelik sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Avrupa devlerini peşine taktı.

MENAJERİ JUVENTUS VE INTER İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Avrupa'nın birçok önemli kulübüyle adı anılan Zeki Çelik için menajeri geçtiğimiz günlerde Juventus ve Inter ile ilgili çıkan iddialara yönelik açıklamada bulunarak oyuncusunun Roma'ya odaklandığını ifade etmişti.

MIRROR: ZEKİ ÇELİK LIVERPOOL'UN TRANSFER LİSTESİNDE

Zeki Çelik için şimdi de İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un devrede olduğu öne sürüldü.

İngiliz basınının önde gelen gazetelerinden Mirror, Liverpool yaz transfer döneminde bir sağ bek oyuncusunu kadrosuna katacağı ve Zeki Çelik'in de adaylar arasında yer aldığını yazdı.

LIVERPOOL ARNOLD SONRASI SAĞ BEKTE DİKİŞ TUTTURAMADI

Trent Alexander Arnold'ın bonservissiz olarak Real Madrid'e katılmasının ardından sağ bek pozisyonunda bir türlü dikiş tutturamayan Liverpool'da Conor Bradley ve Jeremie Frimpong'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu bölgede devşirme olarak Szoboszlai görev alıyor.

ROMA'DA GASPERINI'NİN PRENSİ

Roma formasıyla bu sezon 32 maçta forma giyen Zeki Çelik 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Gian Piero Gasperini'nin en çok güvendiği isimler arasında yer alan 29 yaşındaki sağ bekin geleceğine dair vereceği karar merak konusu olmaya devam ediyor.