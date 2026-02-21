Zeki Çelik’in geleceği İtalya’da gündem oldu. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek milli oyuncu için transfer iddiaları son dönemde arttı.
Zeki Çelik cephesinden transfer iddialarına net yanıt
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik hakkında çıkan Juventus ve Inter iddialarına menajeri Fazıl Özdemir’den açıklama geldi. Özdemir, transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Derleyen: Furkan Çelik
İtalyan basınında, Zeki Çelik’in gelecek sezon için Juventus ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Haberde Inter’in de devrede olduğu iddia edildi.
ZEKİ ÇELİK'İN MENAJERİ TRANSFER İDDİALARINI YALANLADI
Bu gelişmeler sonrası oyuncunun menajeri Fazıl Özdemir açıklama yaptı. Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Özdemir, “Zeki Çelik’in bir kulüple anlaşmaya vardığına dair haberler doğru değil” ifadelerini kullandı.
Menajer, oyuncunun şu anda Roma forması giydiğini ve kulübe büyük saygı duyduğunu vurguladı.
Zeki’nin transfer konularına odaklanmadığını belirten Özdemir, tüm dikkatini Roma’nın hedeflerine verdiğini söyledi.
ZEKİ ÇELİK'İN SEZON PERFORMANSI
Roma formasıyla bu sezon 31 maçta görev alan Zeki Çelik, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.