İngiliz ekonomist Timothy Ash, Londra’da düzenlenen BBVA Türkiye Konferansı’yla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın katıldığı konferansta yatırımcıların CHP’ye ilişkin 'mutlak butlan' kararıyla ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle salondan ayrıldığı öne sürüldü.
'TELEFONLARA AYNI ANDA BİLDİRİM GELDİ'
Timothy Ash, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konferans sırasında yaşananları anlattı.
Ash paylaşımında, “Londra’daki BBVA Türkiye konferansındaydım. CHP haberi ajanslara düştüğü anda herkesin telefonuna aynı anda bildirim geldi. İnsanlar salonu bırakıp ofislerine geri dönmeye başladı.” ifadelerini kullandı.