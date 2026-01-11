İngiliz The Mail on Sunday gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, orduya Grönland’ın işgali için bir plan hazırlama talimatı verdi, ancak üst düzey askeri yetkililer, bunun yasadışı olduğunu ve Kongre tarafından desteklenmeyeceğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ülke topraklarına katma isteğinin yankıları sürerken, İngiltere basınından konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. The Mail on Sunday gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre; başını siyasi danışman Stephen Miller’ın çektiği Trump’ın çevresindeki saldırı yanlısı grup, Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu kaçırma operasyonunun başarısından cesaret alarak, Grönland’ı Rusya veya Çin’den önce kontrol altına almak için harekete geçti. Trump, bu doğrultuda Ortak Özel Harekat Komutanlığı'na (JSOC) Grönland’ı işgal planı hazırlama talimatı verirken, ABD Genelkurmay Başkanlığı yasadışı olduğu ve Kongre tarafından desteklenmeyeceği gerekçesiyle bu talimata mesafeli yaklaştı.

"TRUMP İLE UĞRAŞMAK 5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA UĞRAŞMAK GİBİ"

Üst düzey askeri yetkililer Trump’ı bu karardan vazgeçirmek için farklı yollar denerken, adı açıklanmayan bir kaynak, "Rusya’nın Batı'nın yaptırımlarından kaçınmak için kullandığı ‘hayalet gemileri’ durdurmak veya İran'a saldırı düzenlemek gibi daha az tartışmalı önlemlerden bahsederek Trump'ın dikkatini dağıtmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kaynak ise, "Generaller, Trump'ın Grönland planının çılgınca ve yasadışı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden onu başka büyük askeri operasyonlarla oyalama çabası içindeler. Onlara göre bu, 5 yaşındaki bir çocukla uğraşmak gibi bir şey" yorumunu yaptı.

İngiliz diplomatlar, Trump'ın Grönland operasyonu ile ara seçimlerden önce ABD seçmenlerinin dikkatini ABD ekonomisinin performansından başka yöne çekmek istediğini ve Kongre’nin kontrolünü Demokratlara kaptırabileceğini düşündüğünü ifade etti.

EN KÖTÜ SENARYO: "NATO’NUN İÇTEN YIKILMASI"

Habere göre; bir diplomatik telgrafta en kötü senaryonun "NATO'nun içten yıkılması" olarak geçtiğini belirten bir kaynak, "Bazı Avrupalı yetkililer, Trump'ın çevresindeki MAGA (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) fraksiyonunun asıl amacının bu olduğunu düşünüyor. Kongre, Trump'ın NATO'dan ayrılmasına izin vermeyeceğinden, Grönland'ı işgal ederek Avrupalıları NATO'yu terk etmeye zorlayabilirler. Trump NATO'yu sona erdirmek istiyorsa, bu en uygun yol olabilir" değerlendirmesinde bulundu.