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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Kim'in beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve tedavi edilmek üzere Çin'e götürüldüğü ileri sürüldü. Ancak söz konusu iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

ACİL TEDAVİ İÇİN ÇİN'E GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İngiliz gazetesi The Sun'a dayandırılan habere göre Kim Jong-un'un ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı ve Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki sağlık imkânlarının tedavi için yetersiz kaldığı öne sürüldü.

Bu nedenle Kuzey Kore liderinin Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Peking Union Medical College Hastanesi'ne götürüldüğü iddia edildi. Kim'in sağlık durumunun ağır olduğu ve komada bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin Kuzey Kore veya Çin yönetiminden herhangi bir resmi doğrulama gelmedi.

SON OLARAK 11 EKİM'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Kim Jong-un'un kamuoyuna yansıyan son görüntülerinin 11 Ekim tarihli olduğu belirtildi. Kuzey Kore lideri, söz konusu tarihte Pyongyang'daki bir savunma müzesini ziyaret etti. Kuzey Kore devlet medyası ise ziyarete ilişkin fotoğrafları 13 Ekim'de yayımladı.

2020 YILINDA DA BENZER İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin söylentiler ilk kez gündeme gelmiyor. Kuzey Kore liderinin 2020 yılında bir süre kamuoyu önünde görülmemesi üzerine öldüğü veya komaya girdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Kim'in daha sonra yeniden görüntülenmesiyle söz konusu söylentiler doğrulanmamıştı.

Son iddialar konusunda da resmi bir açıklama bulunmazken, Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.