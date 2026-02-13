Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci Merkez Bankası faiz kararı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

Faiz kararı öncesi ING Group, son yayınladığı raporda Merkez Bankası’nın enflasyon baskılarına rağmen kademeli faiz indirim sürecini sürdürebileceğini belirtti.

Raporda, mart ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında ise 100 baz puanlık indirim olasılığının masada olduğu aktarıldı.

TCMB’nin ani ve sert adımlardan kaçınarak, daha sınırlı ve dikkatli indirim adımlarıyla ilerlemesi tahmin ediliyor.

ING’nin baz senaryosunda, TCMB politika faizinin 2026 yılı sonunda yüzde 28 seviyesine kadar gerileyeceği öngörülüyor.

Ayrıca raporda faiz beklentisi yıl sonu için yüzde 28 söz konusu faiz tahmini için risklerin yukarı yönlü olduğu da vurgulanıyor.