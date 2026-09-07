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Kaynak: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobil takla atıp ters döndü. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail K. (56) yönetimindeki 16 BBP 663 plakalı kamyonete, aynı istikamette ilerleyen Damla K. (22) idaresindeki 16 BPJ 394 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters şekilde durdu. Kazada otomobil sürücüsü Damla K. ile araçta yolcu olarak bulunan Elif Nur K. (20) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin kazayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.