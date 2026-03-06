İncirliova’da etkisini gösteren yoğun yağışlar nedeniyle Arzular–Eğrek yolunda meydana gelen çökmenin ardından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmaları, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sırasında Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cevat Olgun ile Eğrek Mahallesi Muhtarı Fatih Cihan ve Meşeli Mahallesi Muhtarı Bülent Yavuz da hazır bulundu.

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Kaya, ulaşımın şu an tek şerit üzerinden kontrollü şekilde sürdürüldüğünü belirterek, bakım ve onarım sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaya, yolun en kısa zamanda yeniden güvenli ve sorunsuz biçimde vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi. Ayrıca desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.