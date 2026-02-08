CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayınpederi, eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun babası Fehmi Kaya, yayımladığı video mesajla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Erdoğan'ı destekledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da bir dönem desteklediğini dile getiren Kaya, “Bizim memleketin insanı diye sevindim, yanında oldum” dedi. Daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle gurur duyduğunu belirten Kaya, hiçbir zaman kişisel çıkar talebinde bulunmadığını vurguladı.

Haklarında ortaya atılan suçlamalara sert tepki gösteren Kaya, “Bunlar iftiradır, yalandır. Böyle şeyleri kabul etmem mümkün değil” ifadelerini kullandı. Siyasi rekabet uğruna insanların mağdur edildiğini savunan Kaya, “İktidar olmak bu şekilde olmaz. Siyaset sevgiyle olur, tatlılıkla olur” diye konuştu.

'Bunun hesabı bir gün sorulur'

Üç evladının tutuklu olduğunu belirten Kaya, “İmamoğlu, Cevat Kaya ve Ali Kaya içerde. Niye? Oy uğruna” diyerek sürece tepki gösterdi. Kaya, sözlerini “Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah’ı vardır. Bunun hesabı bir gün sorulur” ifadeleriyle tamamladı.