Olimpiyatta korkunç kaza: Lindsey Vonn’un acı çığlıkları

İtalya’da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda ABD’li efsane kayakçı Lindsey Vonn, alp disiplini iniş yarışında ağır bir kaza geçirdi ve helikopterle hastaneye sevk edildi.

Gül Devrim Koyun
Bir hafta önce ciddi bir diz sakatlığı yaşayan 41 yaşındaki sporcu, yine de Cortina’daki iniş yarışına çıktı.

Yarış sırasında bir engele çarparak şiddetli bir düşüş geçiren Vonn, canlı yayında acı içinde çığlık attı.

Yere yığılmasının ardından pistteki doktorlar tarafından hemen muayene edilen kayakçı, ilk müdahalenin tamamlanmasının ardından kurtarma helikopteriyle en yakın hastaneye nakledildi.

Tribünlerdeki binlerce seyirci, kazanın şokuyla yaklaşık bir dakika boyunca derin bir sessizliğe gömüldü.

Vonn’un antrenörü Aksel Lund Svindal da endişe içinde gelişmeleri izledi.

Kazanın ardından yarış organizasyonu 10 dakikadan uzun süre askıya alındı.

Daha önce 2010 Kış Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Lindsey Vonn, yaşına ve kronik sağlık sorunlarına rağmen oyunlara katılma kararını açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Düşmeden önceki şansımın ne kadar olduğunu biliyordum ve şimdi aynı olmadığını da farkındayım. Ama hala bir şans mevcut. O şans durduğu müddetçe mücadele etmeye devam edeceğim.”

