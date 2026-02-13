Sağlığın önemli yardımcılarından kuruyemişler; doymamış yağlar, lif, bitkisel protein ve antioksidan içeriğiyle sofraların vazgeçilmezi haline geldi. Genellikle tat ön planda tutulsa da uzmanlar, besleyici yönü güçlü seçeneklerin vücuda çok daha fazla yarar sağladığını ifade ediyor. Düzenli kuruyemiş tüketimi, kalp rahatsızlıkları riskinin düşmesinden erken ölüm olasılığının azalmasına kadar pek çok olumlu etkiyle ilişkilendiriliyor.
Hangi kuruyemiş hangi derde deva oluyor? Bir avuçla ömrünüzü uzatın
Kuruyemişler, sağlıklı yağlar, vitaminler ve minerallerle dolu besinler olarak dengeli beslenmenin temel taşlarından biri sayılıyor. Çoğu kişi tercihini lezzete göre belirlese de uzmanlar, besin değeri en yüksek olanların sağlığa sunduğu faydaların çok daha büyük olduğunu vurguluyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Doymamış yağ, posa, bitkisel protein ve antioksidan zengini bu besinler; düzenli alındığında kalp ve damar sağlığını desteklerken, LDL kolesterol ile trigliserid düzeylerini aşağı çekmeye katkı sağlıyor. Yüksek enerji içeriği nedeniyle kilo yaptıracağı endişesi taşısa da uygun porsiyonlarda tüketildiğinde tokluk süresini uzatıp kilo kontrolüne yardımcı olduğu biliniyor.
PEKAN CEVİZİ
Illinois Institute of Technology’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre pekan cevizi, kalp sağlığı üzerinde dikkat çekici etki yaratıyor. Yüksek polifenol miktarıyla antioksidan kapasiteyi artıran bu kuruyemiş, yağların oksidasyonunu engelleyerek kan lipid profilini iyileştirmede öne çıkıyor.
CEVİZ
Ceviz, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kalp dostu kabul edilen tek kuruyemiş unvanına sahip. Bitkisel omega-3 kaynağı alfa-linolenik asit içeriğiyle kalp, beyin ve metabolizma sağlığını destekliyor. Klinik veriler, günlük 30 gram ceviz tüketiminin kötü kolesterolü düşürebileceğini gösteriyor. Ayrıca bilişsel performans testlerinde hafıza ve işlem hızı açısından olumlu sonuçlarla bağlantılı bulunuyor.
BADEM
Kalp sağlığı ile sindirim sistemini aynı anda desteklemek isteyenler için badem ideal seçeneklerden biri. Ağaç yemişleri arasında en yüksek lif oranına sahip olan badem, kan şekeri dengesini sağlamaktan bağırsak florasını beslemeye kadar geniş bir yelpazede fayda sunuyor. Aynı zamanda güçlü bir E vitamini kaynağı olarak hücre yaşlanmasını yavaşlatıyor. Uzmanlar en etkili sonuç için günlük 42-50 gram arası tüketimi tavsiye ediyor.
ANTEP FISTIK
Protein miktarı yüksek, kalorisi nispeten düşük olan Antep fıstığı, aynı zamanda yoğun antioksidan barındırıyor. DNA tamiri ve kan hücresi oluşumunda kritik rol oynayan B grubu vitaminler ile folat açısından zengin olan bu kuruyemiş, kas yenilenmesi için gerekli valin amino asidini de bol miktarda içeriyor.
BREZİLYA CEVİZİ
Amazon ormanlarının hediyesi Brezilya cevizi, selenyum minerali ihtiyacını karşılamada eşsiz bir kaynak. Vücudun üretemediği bu bağışıklık destekleyici minerali tek başına karşılayabilen nadir besinlerden biri. Ancak aşırı tüketim toksisite riski taşıdığı için günde yalnızca 1-2 adet ile sınırlı kalınması öneriliyor.