Hangi kuruyemiş hangi derde deva oluyor? Bir avuçla ömrünüzü uzatın

BADEM

Kalp sağlığı ile sindirim sistemini aynı anda desteklemek isteyenler için badem ideal seçeneklerden biri. Ağaç yemişleri arasında en yüksek lif oranına sahip olan badem, kan şekeri dengesini sağlamaktan bağırsak florasını beslemeye kadar geniş bir yelpazede fayda sunuyor. Aynı zamanda güçlü bir E vitamini kaynağı olarak hücre yaşlanmasını yavaşlatıyor. Uzmanlar en etkili sonuç için günlük 42-50 gram arası tüketimi tavsiye ediyor.