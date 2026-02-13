Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan maçı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
GALATASARAY-EYÜPSPOR İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, İlkay, Lemina, Lang, Yunus, Icardi, Osimhen
Eyüpspor : Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Angel Torres, Umut Bozok.
GALATASARAY 2-0 EYÜPSPOR CANLI ANLATIM
1' Çağdaş Altay'ın ilk düdüğüyle Galatasaray-Eyüpspor maçı başladı.
GALATASARAY YUNUS AKGÜN İLE ÖNE GEÇTİ
2' Galatasaray, Yusun Akgün'ün kafa vuruşuyla maçta 1-0 öne geçti.
UMUT BOZOK UĞURCAN'I GEÇEMEDİ
6' Umut Bozok kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ı geçemedi.
ONGUENE OSİMHEN'İN GOLÜNÜ ENGELLEDİ
20' Icardi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen Jankat'ı geçerek topu kaleye gönderdi. Ancak araya son anda giren Onguene boş kaleye yönelen topu uzaklaştırmayı başardı.
UĞURCAN ÇAKIR ONGUENE'YE GOL İZNİ VERMEDİ
25' Onguene'nin kafa vuruşunda Uğurcan topu köşeden çıkararak mutlak golü önledi.
ICARDI SERT ŞUTLA KALEYİ YOKLADI
30' Icardi'nin ceza sahası dışından sert şutunda Jankat topu son anda kornere çeldi.
GALATASARAY ICARDI İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI
33' Noa Lang'ın sert şutunda kaleci Jankat'tan seken topu ceza sahası içerisinde Icardi tamamladı. Galatasaray bu golle farkı ikiye çıkardı.
EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI
38' Eyüpspor savunmasında son adam olan Bedirhan topu ayağından açtıktan sonra araya giren Yunus Akgün'e müdahalesi nedeniyle mutlak gol pozisyonunu engellediği için direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.