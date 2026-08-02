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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalif seçmenin oylarıyla seçildikten sonra AKP'ye katılan belediye başkanlarına dair sert bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Ruhunu satın alarak, bedeni ile zafer ilan etmek…" ifadesini kullandığı açıklamasında "Böylesi dönemi milletimiz hiç yaşamadı. Haysiyet, onur, namus hisleri hiç bu kadar aşağılanmadı. Milli iradeye hiç bir zaman bu kadar büyük zarar verilmedi" dedi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan’ın ilan ettiği “yeni nesil teşkilatlanma!”

Ruhunu satın alarak, bedeni ile zafer ilan etmek…

Hapisle, tutsaklıkla tehdit etmek…

Seçilmişi diz çöktürmek, boyun eğdirmek, el öptürmek!

Sonra da bu fotoğrafı kapalı salonlarda alkışlatmak!

Böylesi dönemi milletimiz hiç yaşamadı. Haysiyet, onur, namus hisleri hiç bu kadar aşağılanmadı. Milli iradeye hiç bir zaman bu kadar büyük zarar verilmedi.

Türk milletine, bile isteye, iktidarını korumak adına, sandıkta kazanamadığında, yargı kollarıyla devletin gücünü kullanarak, kazandım naraları atmak…

Bir iktidarın, saray rejiminin sonudur, bitişidir.

Bu eylemin bir parçası olmuş, yüzü gözü birbirine girmiş zavallıları ise nedamet gözyaşları da kurtaramayacak.

Bu millet onları hiç affetmeyecek!

Çünkü söz de makamlar da milletindir!

Senin olmayanı kime satıyorsun!"