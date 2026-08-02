TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı

TÜVTÜRK'TEN DİKKAT ÇEKEN ORGANİZASYON
Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın katkılarıyla ilk kez düzenlenen Anadolu Dostluk Rallisi'ni İstanbul Sultanahmet'te başlattı.
TÜVTÜRK'TEN DİKKAT ÇEKEN ORGANİZASYON
Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın katkılarıyla ilk kez düzenlenen Anadolu Dostluk Rallisi'ni İstanbul Sultanahmet'te başlattı.
Yaklaşık 50 aracın katıldığı organizasyon, 10 gün sürecek yolculuğun ardından 12 Ağustos'ta Ankara'da sona erecek.
11 ŞEHİR TEK ROTADA BULUŞTU
Anadolu Dostluk Rallisi kapsamında katılımcılar sırasıyla Çanakkale, Akçay, Efes, Bodrum...
Pamukkale, Olimpos, Konya, Niğde, Kapadokya...
Aksaray ve Ankara güzergâhında ilerleyecek.
Klasik hız yarışlarından farklı olarak hazırlanan organizasyon, katılımcılara Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunarken yerel kültürlerle buluşmalarını da sağlayacak.
OKULLAR VE HUZUREVLERİ ZİYARET EDİLECEK
TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, Anadolu Dostluk Rallisi'nin yalnızca bir otomobil organizasyonu olmadığını belirterek, rota boyunca okulların ve huzurevlerinin ziyaret edileceğini söyledi.
Katılımcılar, "İyilik Durakları" kapsamında belirlenen noktalarda sosyal sorumluluk çalışmalarına destek verecek ve yerel halkla bir araya gelecek.
GÜVENLİ SÜRÜŞ MESAJI ÖNE ÇIKACAK
Ralli boyunca TÜVTÜRK'ün güvenli mobilite alanındaki çalışmaları da ön plana çıkarılacak.
Katılımcılar, uzun yol öncesinde yapılması gereken araç kontrolleri, düzenli araç muayenesinin önemi ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturacak paylaşımlar gerçekleştirecek.
Bu yönüyle organizasyon, yalnızca bir yolculuk değil; güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan sosyal bir farkındalık projesi olarak da öne çıkıyor.
KLASİK OTOMOBİLDEN 2026 MODEL ARAÇLARA
Organizasyonda 1952 model klasik otomobillerden 2026 model araçlara kadar geniş bir yelpazede katılım bulunuyor.
Otomobil tutkunlarını aynı rotada buluşturan Anadolu Dostluk Rallisi, Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtmanın yanı sıra sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve güvenli yolculuk bilincini artırmayı hedefliyor.