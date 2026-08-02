Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı

TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı

TÜVTÜRK'ün desteğiyle hayata geçirilen Anadolu Dostluk Rallisi İstanbul Sultanahmet'ten başladı. 11 şehri kapsayan organizasyonda kültürel keşif, sosyal sorumluluk projeleri ve güvenli sürüş farkındalığı bir araya gelirken, araç muayenesi ve trafik güvenliği konusunda da önemli mesajlar verilecek.

Kaynak: AA / İHA
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TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı - Resim: 1

TÜVTÜRK'TEN DİKKAT ÇEKEN ORGANİZASYON

Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın katkılarıyla ilk kez düzenlenen Anadolu Dostluk Rallisi'ni İstanbul Sultanahmet'te başlattı.

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TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı - Resim: 2

Yaklaşık 50 aracın katıldığı organizasyon, 10 gün sürecek yolculuğun ardından 12 Ağustos'ta Ankara'da sona erecek.

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11 ŞEHİR TEK ROTADA BULUŞTU

Anadolu Dostluk Rallisi kapsamında katılımcılar sırasıyla Çanakkale, Akçay, Efes, Bodrum...

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TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı - Resim: 4

Pamukkale, Olimpos, Konya, Niğde, Kapadokya...

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TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı - Resim: 5

Aksaray ve Ankara güzergâhında ilerleyecek.

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TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı - Resim: 6

Klasik hız yarışlarından farklı olarak hazırlanan organizasyon, katılımcılara Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunarken yerel kültürlerle buluşmalarını da sağlayacak.

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TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı - Resim: 7

OKULLAR VE HUZUREVLERİ ZİYARET EDİLECEK

TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, Anadolu Dostluk Rallisi'nin yalnızca bir otomobil organizasyonu olmadığını belirterek, rota boyunca okulların ve huzurevlerinin ziyaret edileceğini söyledi.

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TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı - Resim: 8

Katılımcılar, "İyilik Durakları" kapsamında belirlenen noktalarda sosyal sorumluluk çalışmalarına destek verecek ve yerel halkla bir araya gelecek.

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TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı - Resim: 9

GÜVENLİ SÜRÜŞ MESAJI ÖNE ÇIKACAK

Ralli boyunca TÜVTÜRK'ün güvenli mobilite alanındaki çalışmaları da ön plana çıkarılacak.

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TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı - Resim: 10

Katılımcılar, uzun yol öncesinde yapılması gereken araç kontrolleri, düzenli araç muayenesinin önemi ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturacak paylaşımlar gerçekleştirecek.

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TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı - Resim: 11

Bu yönüyle organizasyon, yalnızca bir yolculuk değil; güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan sosyal bir farkındalık projesi olarak da öne çıkıyor.

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TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı - Resim: 12

KLASİK OTOMOBİLDEN 2026 MODEL ARAÇLARA

Organizasyonda 1952 model klasik otomobillerden 2026 model araçlara kadar geniş bir yelpazede katılım bulunuyor.

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TÜVTÜRK'ten milyonları ilgilendiren yeni adım: İstanbul'dan resmen başladı - Resim: 13

Otomobil tutkunlarını aynı rotada buluşturan Anadolu Dostluk Rallisi, Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtmanın yanı sıra sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve güvenli yolculuk bilincini artırmayı hedefliyor.

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