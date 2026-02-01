İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 18 Mart 2025 tarihinde aldığı karar ile aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 mezunun diplomasını 'açık hata' diyerek iptal etmişti.

Diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı dahil çok sayıda isim üniversitedeki görevinden istifa ederek emekliye ayrılmıştı.

SORBONNE DİPLOMANIN İPTALİ TALEBİNİ REDDETTİ!

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun 'lisans diplomasının' geçersiz olduğu gerekçesiyle yüksek lisans diplomasını da iptal etmişti. Halktv'nin haberine göre, Saybaşılı'nın dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Sorbonne'dan aldığı doktora derecesinin iptali için yapılan başvuru için karar verildi.

Sorbonne, Saybaşılı'nın doktora programı sürecinde hiçbir ihlal olmadığını belirterek doktora derecesinin ve diplomasının iptal edilmesi talebini reddetti.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun 33 yıl önce aldığı diplomayı yatay geçişin usulsüz olduğu iddiasıyla iptal eden İstanbul Üniversitesi, işletme fakültelerinin küresel ölçekte akreditasyonunu sağlayan AACSB adlı kuruluşa şikayet edildi. İstanbul Üniversitesi’nin diploma kararı sebebiyle uluslararası akreditasyonu tehlike altında.