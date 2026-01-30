İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin kararıyla 18 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptal edilmesi uluslararası akredite kurumu AACSB'nin denetimine takıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 33 yıllık diplomanın iptal edilmesi sonrası büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. AACSB, İstanbul Üniversitesi'nin akreditasyon lisansının iptal edilmesi için yapılan başvuruyu kabul etti.

AACSB'nin incelemeleri sonrası, İstanbul Üniversitesi'nin uluslararası akreditasyonu iptal edilebilir.