Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali ile ilgili açtığı davanın ilk duruşması, bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içerisindeki mahkeme salonunda gerçekleştirildi.

AYLAR SONRA İLK KEZ DIŞARIDA GÖRÜNTÜLENDİ

Gerginlik ve arbedenin meydana geldiği duruşmanın bitmesinden sonra İmamoğlu, aylar sonra mahkeme salonu dışında ilk kez görüntülendi.

Cezaevine götürülen İmamoğlu, jandarmalarla yürürken kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması 18 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi'nde kurulan bir kurul tarafından iptal edilmişti. Diploma iptal kararının ardından İmamoğlu 19 Mart 2025 günü İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı.