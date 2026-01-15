Mustafa Kapı 23 yaşındaki futbolcudan büyük beklentiler vardı. Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayıp Lille’e transfer olan oyuncu, burada beklenen çıkışı yapamayınca Türkiye’ye geri döndü. Genç futbolcu, kariyerini şu anda 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor’da sürdürüyor.
Türk futbolunun büyük yetenekleri şimdi nerede? Yüksek potansiyeller
Genç yaşta parlayıp büyük umutlar vaat eden birçok futbolcu, sakatlık ve istikrarsızlık nedeniyle potansiyelini sahaya yansıtamadı. Türk Millli Takımı'nın ve Türk halkının çok şey beklediği o futbolcular, bakalım şu an ne yapıyor.
Sercan Sararer
36 yaşındaki futbolcu, bir dönem A Milli Takım’da sergilediği başarılı performansın ardından üç büyük kulüpten teklif almış, ancak kariyerine Almanya’da devam etmeyi tercih etmişti. Tecrübeli oyuncu, futbol hayatını halen Almanya’nın bölgesel lig ekiplerinden Hassen Kessel’de sürdürüyor.
Ömer Faruk Beyaz
Fenerbahçe taraftarının büyük beklentiler beslediği isimlerden biri olmuştu. Ancak tercihini Stuttgart’tan yana kullanan futbolcu, Almanya'da beklenileni veremedi; kariyerini şu anda TFF 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor’da sürdürüyor..
Atalay Babacan
Galatasaraylı taraftarların beğenisini kazanan ve kendisinden büyük beklentiler olan 2000 doğumlu Atalay, kariyerini şu anda 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da sürdürüyor.
Mehmet Ekici
A Milli Takım ve Almanya Bundesliga’da önemli performanslara imza atan futbolcu, Trabzonspor ve Fenerbahçe dönemlerinin ardından futbola ara vermişti. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın alt lig ekiplerinde yeniden sahalara döndü. 35 yaşında futbola geri dönüş yaptı.
Alper Potuk
Türk futbol kamuoyu Alper’den büyük beklentiler içindeydi. Üç büyüklerin transfer yarışına girdiği dönemde tercihini Fenerbahçe’den yana kullanan oyuncu, sonrasında istikrarlı bir çıkış yakalayamadı. Son olarak Keçiörengücü forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, şu anda kulüpsüz durumda.
Aydın Yılmaz
37 yaşındaki Aydın Yılmaz, Galatasaray kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yapsa da yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası beklenen çıkışı yakalayamadı. Son olarak Zonguldakspor forması giyen Yılmaz, 2023 yılında futbol kariyerine nokta koydu.
Yunus Mallı
Türkiye Milli Takımı formasını 25 resmi maçta giyen futbolcu, Bundesliga’daki etkileyici kariyerinin ardından Türkiye’ye dönse de beklenen katkıyı veremedi. Tecrübeli oyuncu, kariyerini halen Mainz’ın ikinci takımında sürdürüyor.
Gökhan Töre
Beşiktaş’ta parlayan ancak öncesinde de dikkat çeken performanslar sergileyen Gökhan Töre’nin kariyeri, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sekteye uğradı. 33 yaşındaki futbolcu, son olarak 2024 yılında Konyaspor forması giydi.
Enes Ünal
Bursaspor’da genç yaşta dikkat çeken performansıyla öne çıkan futbolcu, kariyerine Manchester City’de devam etti. La Liga ve Hollanda Eredivisie’de de iyi performanslar sergileyen oyuncu, şu anda Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyiyor; ancak sakatlıklar nedeniyle beklenen etkiyi gösteremedi.
Emre Mor
Genç yaşta dikkat çeken futbolcu, Milli Takım için büyük önem taşımasına rağmen beklentileri karşılayamadı ve istikrar sorunu yaşadı. 29 yaşındaki oyuncu, şu anda Fenerbahçe’de forma şansı bulamıyor.
Emre Akbaba
Sakatlıklar nedeniyle potansiyelini tam anlamıyla gösteremeyen bir isim daha… Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapan Emre Akbaba, sonrasında sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kaldı. 33 yaşındaki futbolcu, şu anda Eyüpspor forması giyiyor.
Barış Alıcı
Henüz 28 yaşında olan futbolcu, Fenerbahçe’ye transfer olduğunda taraftarın büyük beklentilerini karşılayamadı. Şu anda kariyerini 1. Lig ekiplerinden Boluspor’da sürdürüyor.
Sercan Yıldırım
Bursaspor’da müthiş performans sergileyen ve hayal edilemeyecek kıyaslamalar yapılan 1990 doğumlu Sercan Yıldırım, Yeşil-beyazlı ekipten Galatasaray’a transfer olduktan sonra beklentileri karşılayamadı. Büyük potansiyele sahip oyuncu, 2020 yılında Karagümrük formasıyla futbolu noktaladı.