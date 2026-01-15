Türk futbolunun büyük yetenekleri şimdi nerede? Yüksek potansiyeller

Mustafa Kapı 23 yaşındaki futbolcudan büyük beklentiler vardı. Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayıp Lille’e transfer olan oyuncu, burada beklenen çıkışı yapamayınca Türkiye’ye geri döndü. Genç futbolcu, kariyerini şu anda 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor’da sürdürüyor.