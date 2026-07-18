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Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına göre, Özgür Güner'in kısa süre içinde yurt dışındaki bir banka hesabına 400 bin euro transfer ettiği ve ardından yurt dışına çıkmak için uçak bileti aldığı iddia edildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaların ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Özgür Güner'in banka hesaplarına bloke konuldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Güner hakkında yürütülen soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.