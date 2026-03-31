İmam Gazali’yi canlandırdığı projeyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, “Oyunculuğun en büyük yalanlarından biri nedir?” sorusuna verdiği yanıtla özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tabii platformunda yayınlanan ve Gazali’nin hayatını konu alan yapımda başrolü üstlenen Ölmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Setlerde sıkça duyduğumuz ‘Çekerken çok eğlendik’ sözü bence gerçeği yansıtmıyor. Her projede eğlenmek gibi bir durum yok. Açıkçası Gazali’yi canlandırırken çok eğlendiğimi söyleyemem.”

Oyuncu daha önce ise rolüne hazırlanma sürecine dair dikkat çekici detaylar paylaşmıştı. Ölmez, karaktere derinlik katabilmek için senaryoyla birlikte Kur’an-ı Kerim okumaya başladığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Senaryoyu incelerken eş zamanlı olarak Kur’an okumaya da başladım. İkisini birlikte ilerlettim. Çünkü İmam Gazali’yi gerçekten anlayabilmek için önce Kur’an’ı anlamam gerektiğini düşündüm.”