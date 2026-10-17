Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti.

TRT Spor'da karşılaşmayı değerlendiren eski futbolcu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin elde ettiği galibiyetin önemine dikkat çekerken takımın oyun temposunu eleştirdi.

Fenerbahçe'nin son dört lig maçında gol yemediğini hatırlatan Yağcıoğlu, hücum istatistiklerinin başarılı olmasına rağmen oyunda genel anlamda bir tatsızlık bulunduğunu savundu.

'BU MAÇLARI KAZANMAK SON DERECE DEĞERLİ'

İlker Yağcıoğlu, yoğun maç takviminde alınan galibiyetlerin önemini şu sözlerle değerlendirdi:

"Geçen hafta da aşağı yukarı aynı şeyleri konuştuk. Yani çok oyuna bakacağımız haftalar değil. Çünkü çok yoğun bir maç periyodundan geçiyor takımlar. Dolayısıyla da üçer puan alıp yollarına devam etmeleri son derece değerli.

Fenerbahçe 4 maç oldu ligde gol yemiyor. 3-0 net bir skor.Kaçan net 6 tane pozisyon varmış. İstatistikler öyle söylüyor. 23 şut çekmiş. 44 kez rakip ceza alanında topla buluşmuş. Tamam yani baktığın zaman fazla bir şey söyleyemezsin."

'OYUNDA GENEL ANLAMDA BİR TATSIZLIK VAR'

Fenerbahçe'nin hücum istatistiklerine rağmen oyun hızını yeterli bulmadığını belirten Yağcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyun temposunun arttırılması lazım. Oyun çok yavaş oynanıyor gibi geliyor. Yavaş yavaş sonunda işi bitiriyor. Bakıyorsun Alanyaspor sadece 9 kez gelebilmiş Fenerbahçe'nin ceza alanına. Baktığın zaman doğru ama oyunda genel anlamda bir tatsızlık var gibi. Bence bu tempodan kaynaklanıyor."

'TEMPOSUNU ARTIRIRSA ÇOK DAHA İYİ İŞLER YAPAR'

Hafta içinde Aston Villa deplasmanında alınan 6-0'lık mağlubiyetin takım üzerinde fiziksel ve psikolojik etkiler bırakabileceğini ifade eden Yağcıoğlu, "Buna katılıyorum: Şimdi hafta arası İngiltere'deydiniz. Farklı bir mağlubiyet, yolculuk, yorgunluk, psikolojik olarak yorgunluk, skor olarak yorgunluk... Bunların hepsini kabul ediyorum. Bu birazcık etkili olabilir o anlamda ama bu takımın eğer temposunu arttırırsa çok daha iyi işler yapacağı da bir gerçek." dedi.

'BU MAÇLARI KAZANMASI FENERBAHÇE AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ'

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Alanyaspor karşısında alınan üç puanın kritik olduğunu vurgulayan İlker Yağcıoğlu, "Bugün bir beraberlik olsa ne derbinin anlamı kalır ne bir şey kalır. O yüzden bu maçları kazanması Fenerbahçe açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

GREENWOOD'UN PERFORMANSINI ELEŞTİRDİ

İlker Yağcıoğlu, Alanyaspor karşılaşmasında penaltı kaçıran ve ikinci yarıda oyundan alınan Mason Greenwood'un son haftalardaki performansına da değindi.

İngiliz futbolcunun sezon başındaki etkili görüntüsünden uzaklaştığını belirten Yağcıoğlu, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'nin performanslarını ise beğendiğini dile getirdi:

"Greenwood bu aralar birazcık ilk geldiği ve birkaç maç üst üste koyduğu performansın altında gitmeye başladı. Onda birazcık bir düşüş var. Onun haricinde Oğuz gene iyi bir maç oynadı. İrfan gene iyi bir maç oynadı."

'HAKEM DE KÖTÜ BİR MAÇ YÖNETTİ'

Karşılaşmanın genel değerlendirmesini yapan İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin rakibine fazla fırsat vermeden kazandığını belirtirken hakem Çağdaş Altay'ın yönetimini de eleştirdi:

"Fenerbahçe'de rakibe çok fazla şans vermeden bence net bir oyunla kazandı. Hakem de kötü bir maç yönetti."