Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan hareket eden yolcu treni, bu sabah Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı.Dün yerel saatle 10.26'da Pyongyang'dan yola çıkan tren, 22 saat 14 dakika süren yolculuğun ardından bugün yerel saatle 08.40'ta Pekin'e vardı.

Önceki gün Pekin'den hareket eden tren de dün akşam saatlerinde Pyongyang'a ulaşmıştı. Böylece tren hattında 6 yıl aradan sonra karşılıklı ilk yolcu seferleri tamamlanmış oldu.Çin demiryolu şirketi, bu hafta başında Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de durdurulan Kuzey Kore'ye yolcu treni seferlerinin yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Açıklamada, seferlerin pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 gün yapılacağı belirtilmişti.

ŞİMDİLİK YALNIZCA DİPLOMATLARA VE İŞ VİZESİYLE SEYAHAT EDENLERE AÇIK



Şimdilik sadece diplomatların ve iş vizesi sahiplerinin kullanabildiği tren seferleri için, ileride yer açılırsa diğer yolculara da bilet satışı yapılabileceği ifade edilmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'deki basın toplantısında, iki ülke arasındaki tren seferlerinin halklar arası etkileşimi güçlendirme açısından önemli olduğunu vurgulayarak, ilgili kurumların iletişimi sürdürmesini ve insan temasını teşvik edecek ortamı sağlamasını desteklediklerini belirtmişti.

Pekin-Pyongyang uluslararası tren hattındaki seferler, Kovid-19 salgınının başlamasıyla Kuzey Kore'nin sınırlarını kapatması üzerine durdurulmuştu.