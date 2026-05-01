Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sektörün tanınmış kuruluşlarından TURK Elektronik Para A.Ş. (Param) hakkında stratejik bir karara imza atarak, şirketin yürüttüğü bazı ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı faaliyetlerini geçici süreyle askıya aldı.

6493 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 18'inci maddesi kapsamında yer alan bu kısıtlamaya rağmen, şirketin diğer yasal yetkileri çerçevesinde sunduğu ödeme hizmetleri kesintisiz bir şekilde sunulmaya devam ediyor.

LİSANSLARININ GEÇERLİLİĞİNİ KORUDUĞU TEYİT EDİLDİ

TCMB’nin resmi listesinde de TURK Elektronik Para A.Ş.’nin belirli faaliyet alanlarının kısıtlandığı açıkça görülürken, kurumun diğer lisanslarının geçerliliğini koruduğu teyit edildi.

Şirket cephesinden yapılan açıklamada, tüm işlemlerin ve müşteri bakiyelerinin tamamen güvence altında olduğu vurgulanarak, kullanıcıların herhangi bir mağduriyet yaşamayacağının altı çiziliyor. Alınan bu geçici durdurma kararının yalnızca TURK Elektronik Para A.Ş. tüzel kişiliğini kapsadığı, grup bünyesinde faaliyet gösteren diğer yapıları etkilemediği belirtiliyor.

Sürecin tüketici hakları gözetilerek yönetildiğini bildiren şirket, olası aksaklıklar için destek ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu ve söz konusu karara karşı hukuki süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna duyuruldu.