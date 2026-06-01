CHP Milletvekili İlhan Kesici, başkentte aynı saatlerde düzenlenen iki farklı CHP toplantısının ardından partide oluşan "bölünme" endişelerine dikkat çekerek, lider kadroya tarihi bir çağrıda bulundu. Kesici, geçmişteki siyasi bölünmelerin hiçbir kesime fayda sağlamadığını vurgulayarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ne pahasına olursa olsun birliğini koruması gerektiğini belirtti.

"AYNI SAATTE İKİ AYRI TOPLANTI ENDİŞE VERİCİ"

İlhan Kesici, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Ankara’da birbirine sadece 5 kilometre mesafede gerçekleşen iki büyük CHP toplantısına değindi. Toplantılardan birinin CHP Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu, diğerinin ise Güvenpark’ta Özgür Özel liderliğinde yapıldığını hatırlatan Kesici, şu ifadeleri kullandı:

"Her iki toplantı da kendi taraftarlarını tatmin eden olgunluk ve sayıda oldu. Ancak bu durum hem partililerde hem de tarafsız gözlemcilerde 'Acaba ne oluyor, bu yolun sonunda parti bölünüyor mu?' endişesinin yayıldığını hissettirdi. Ben de bu endişeyi hissedenlerden birisiyim."

"BİRİNCİ DERECEDE GÖREV KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDADIR"

Olası bir bölünmenin önüne geçilmesi için bıkmadan usanmadan mücadele edilmesi gerektiğini savunan Kesici, bu süreçte en büyük sorumluluğun mevcut genel başkan statüsündeki isme düştüğünü belirterek "Mademki hukuken genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur; o zaman partinin bölünmemesi gayreti ve çabası da birinci derecede ondan gelmelidir." dedi.

"Ortak çaba" vurgusu yapan Kesici "Elbette Sayın Özgür Özel ve arkadaşları da bu istikamette bir gayret ve çaba içinde olmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

DEMİREL’İN TARİHİ İTİRAFINI HATIRLATTI: EN BÜYÜK HATAMDI

Siyasi tarihten çarpıcı bir örnek veren Kesici, 1970 yılında Adalet Partisi’nden (AP) ayrılarak Demokratik Parti’yi kuranların ve onlara destek veren Celal Bayar gibi güçlü figürlerin uğradığı hüsranı hatırlattı. Bölünme öncesi %50 oy oranına sahip olan AP'nin, bölünmenin ardından bir daha asla bu oranın yarısına bile ulaşamadığını, ayrılan grubun ise ilk seçimde ancak %13 oy alabildiğini ifade etti.

Kesici, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in siyasi hayatının son dönemlerinde kendisine yaptığı şu tarihi itirafı aktardı:

"40 yıllık siyasi hayatımda yaptığım en büyük hata, Demokratik Parti’nin kurulmasını engellememem olmuştur. Ne yapıp yapıp bu bölünmeyi engellemeliydim. Gerekli çabayı göstermiş olsam engellerdim de."

"ZOR OLAN BİR VE BERABER OLMAKTIR"

Geçmiş tecrübelerin ışığında günümüz CHP yönetimine seslenen İlhan Kesici, ayrılıkların her zaman kolay ancak zararlı olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP hiçbir şekilde bölünmemelidir. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elden gelen her çabayı göstermeli ve muhtemel bir bölünmeye ortam ve meydan bırakmamalıdır. Her durumda ayrılmalar ve bölünmeler kolaydır. Zor olan, ama hem memlekete hem de tüm taraflara yararlı ve faydalı olan tek durum 'bir ve beraber olmaktır.' Bu istikamette gösterilecek olan her gayret ve çaba, bugünün en saygıdeğer davranışı olacaktır."

