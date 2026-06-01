Süper Lig’de estiriyorlardı: Türkiye'nin iki köklü kulübünde kriz... Devasa borç

Bunun yanı sıra Kayserispor’un bazı yöneticilere ve Türkiye Futbol Federasyonu’na da ödeme yapmak zorunda olduğu belirtiliyor. Süper Lig’e veda eden sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda 1. Lig’e bu ağır borç yüküyle hazırlanıyor ve bu durum kulübün hareket alanını ciddi ölçüde daraltıyor.