Türk futbolunda uzun yıllar Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor ve Sivasspor, son dönemde yaşadıkları sportif düşüşün yanı sıra ciddi mali ve idari sorunlarla gündeme geldi. İki kulüpte de hem ekonomik tablo hem de yönetim yapısı yeni bir sürecin habercisi olarak değerlendiriliyor.
Süper Lig’de estiriyorlardı: Türkiye'nin iki köklü kulübünde kriz... Devasa borç
Süper Lig’de uzun yıllar mücadele eden iki köklü takım, bu kez sahadaki performanslarıyla değil; Kayserispor’da 2,2 milyar TL’yi aşan borç yükü ve Sivasspor’da yaşanan yönetim belirsizliğiyle gündeme geldi. İki kulüpte de yeniden yapılanma süreci dikkat çekiyor.Derleyen: Alper Talha Şimşek
KAYSERİSPOR’DA AĞIR BORÇ YÜKÜ
Kayserispor cephesinde mali krizin boyutunun oldukça büyüdüğü ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 2 milyar 200 milyon liraya ulaştı.
Bu borcun yaklaşık 250 milyon lirasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na olduğu belirtilirken, eski başkan Berna Gözbaşı’nın da kulüpten 350 milyon lira alacağı bulunduğu ifade ediliyor. Kulüpte mali sıkıntının en büyük yükünü futbolcu maaşları oluştururken, ödenmeyen ücretlerin kulübü ciddi şekilde zorladığı kaydediliyor.
Bunun yanı sıra Kayserispor’un bazı yöneticilere ve Türkiye Futbol Federasyonu’na da ödeme yapmak zorunda olduğu belirtiliyor. Süper Lig’e veda eden sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda 1. Lig’e bu ağır borç yüküyle hazırlanıyor ve bu durum kulübün hareket alanını ciddi ölçüde daraltıyor.
SİVASSPOR’DA YÖNETİM KRİZİ
Sivasspor tarafında ise farklı bir kriz yaşanıyor. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’da başkan adayı çıkmaması nedeniyle kulüp yönetimi divan kuruluna devredildi. Bu gelişmenin ardından şehirde yeni yönetim oluşturmak için yoğun bir arayış süreci başlatıldı.
Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, kulübün mevcut durumuna ilişkin yaptığı açıklamalarda, aday olabilecek isimlerle ve iş insanlarıyla görüşmelerin sürdüğünü, ayrıca şehirdeki yerel yöneticilerle de istişare yapıldığını belirtti. Yavuz, kulübün mali ve idari açıdan zor bir süreçten geçtiğini ifade ederken, “daha kötü günler bizi bekliyor” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.
Sivasspor’da mevcut süreçte henüz net bir yönetim oluşmazken, divan kurulu tüm taraflarla temaslarını sürdürerek yeni bir yönetim oluşturmayı hedefliyor. Uygun bir yapı oluşması halinde kısa süre içinde olağanüstü genel kurula gidilerek kulübün yeni yönetimine teslim edilmesi planlanıyor.
KÖKLÜ KULÜPLERDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ
Genel tabloya bakıldığında, Süper Lig’de uzun yıllar önemli başarılar ve mücadeleler ortaya koyan iki köklü kulüp, bugün farklı sebeplerle de olsa ciddi bir yeniden yapılanma sürecinin içine girmiş durumda. Kayserispor ekonomik krizle, Sivasspor ise yönetim belirsizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.
TFF 1. Lig'de mücadele edecek 2 ekibin nasıl bir süreç izleyeceği ise merakla bekleniyor.