Ardahan'ın Posof ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı, bölgeyi tamamen beyaza bürüdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Posof ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Sınır Kapısı arasında kritik bir geçiş noktası olan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi trafiğe kapatıldı.

Yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. 100’e yakın TIR, Türkgözü Sınır Kapısı, parklar ve yol kenarlarında bekliyor.

Azerbaycan'dan gelip Trabzon'a giden TIR şoförü Tuncay Akdeniz, "Kar yağışı nedeniyle yaklaşık 70 araç değişik bölgelerde bekliyor. Rakım belli. Ilgar Dağı’nın her zamanki çilesi" dedi.

YİYECEK ARADILAR

Bu arada Posof ilçesinde, doğada yaşam mücadelesi veren yılkı atlarının karlı arazide yem aradıkları anlar kameralara yansıdı. Sahipleri tarafından yaşlandıkları için serbest bırakılan yılkı atları bölgenin sert ikliminde sürüler halinde çöp konteynerlerinin yanında yiyecek aradıktan sonra arazide gözden kayboldu.