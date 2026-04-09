Meta Superintelligence Labs (MSL) tarafından yürütülen dokuz aylık hızlı bir geliştirme sürecinin ardından, yeni Muse serisinin ilk nesli olan Muse Spark’ın kompakt ve hızlı olmasına rağmen bilim, matematik ve sağlık alanlarındaki karmaşık soruları mantıksal olarak çözümleme yeteneğine sahip olacak şekilde tasarlandığını duyurdu.
Meta en güçlü yapay zeka modeli Muse Spark’ı tanıttı... Özellikleriyle tam not aldı
Meta, bugüne kadarki en güçlü yapay zeka modeli olan ve Meta ürünleri için özel olarak tasarlanan Muse Spark’ı duyurdu. Peki yeni yapay zekada neler var? İşte detaylar...Derleyen: Sinan Başhan
Bugünden itibaren, Türkiye dahil tüm dünyadaki kullanıcılar aşağıdaki özellikleri deneyimleyebilecek:
ARAYÜZÜ YENİLENDİ
Meta, Meta AI uygulamasının ve web sitesinin bugün yeni bir görünüme kavuştuğunu ve önemli bir performans iyileştirmesi yapıldığını duyurdu. Meta AI artık hem hızlı yanıtları hem de karmaşık, mantık odaklı problemleri zahmetsizce ele alabiliyor.
MODLAR ARASINDA GEÇİŞ
yapabiliyor ve Meta AI özel olarak görevlendirilen birden fazla aracıyı paralel olarak çalıştırabiliyor.
Örneğin, aile gezisi planlarken aynı anda bir aracı seyahat programını hazırlayabiliyor, bir diğeri gezilecek yerleri karşılaştırabiliyor ve üçüncüsü etkinlikler bulabiliyor.
ÇOK MODLU ALGILAMA
Şirket, Muse Spark’ın Meta AI’a güçlü bir çok modlu algılama yeteneği kazandırdığını ve böylece sistemin sadece metin okumakla kalmayıp gerçek dünyayı görmesini ve anlamasını sağladığını vurguladı. Kullanıcılar, havaalanındaki bir rafın fotoğrafını çekerek yüksek proteinli atıştırmalıkları tespit edebiliyor veya bir ürünü tarayarak alternatifleri karşılaştırabiliyor.
SAĞLIK UZMANLARIYLA İŞBİRLİĞİ
Yeni çok modlu yeteneklerinden yararlanan Meta AI, artık belirli görüntü ve grafikleri yorumlamak da dahil olmak üzere daha ayrıntılı yanıtlarla kullanıcıların sık karşılaşılan sağlık sorularını yönlendirmelerine yardımcı olacak donanıma sahip.
Meta, faydalı ve güvenilir bilgi sağlamak için bu yeteneği sağlık uzmanlarıyla iş birliği içinde geliştirdiğinin altını çizdi.
GÖRSEL KODLAMADA DEVRİM
Güçlü görsel kodlama yetenekleri sunan Muse Spark ile kullanıcılar, Meta AI’dan özel gösterge panelleri oluşturmasını, retro atari oyunları hazırlamasını veya mini uçuş simülatörleri başlatmasını isteyebiliyor ve tüm bunları arkadaşlarıyla anında paylaşabiliyor.
YENİ ALIŞVERİŞ MODU
Meta ayrıca, Meta AI için şu anda yalnızca ABD’de kullanıma sunulan ve ne giyileceğini, bir odanın nasıl dekore edileceğini veya ne hediye alınacağını keşfetmeye yardımcı olan yeni bir Alışveriş modunu da duyurdu.
Bu özellik, kullanıcıların Meta uygulamaları genelinde halihazırda takip ettiği içerik üreticilerinden ve topluluklardan ilham alıyor.
Buna ek olarak, kullanıcılar bir konumu veya trend olan bir konuyu aradıklarında, Meta AI artık sohbetin hemen yanında ilgili içeriği de gösterecek. Yine yalnızca ABD’de kullanıma sunulan bu özellik, o bölgeden paylaşılan herkese açık gönderileri derliyor.