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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen törenle hayata geçirilen "Aktif İşgücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü", sektörün istihdam ihtiyacına doğrudan yanıt vermeyi amaçlıyor.

İSTİHDAM HAMLESİNİN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Protokol, medya ve iletişim alanında çalışmak isteyen gençlere ve sektör profesyonellerine uygulamalı eğitim fırsatları sunuyor. Yeni işbirliğinin temel bileşenleri şunlardan oluşuyor:

Başta üniversite öğrencileri olmak üzere, medya sektörüne adım atmak isteyen yetenekler.

Sektörel tecrübe kazandıran "İşbaşı Eğitim Programları"nın süresi, önceki dönemlerde olduğu gibi 9 ay olarak uygulanacak.

Adaylara iş ve meslek danışmanlığı, iş kulübü etkinlikleri, özel kurslar ve mesleki eğitimler sağlanacak.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE BAŞARI TABLOSU

BİK ve İŞKUR arasındaki istihdam odaklı işbirliği köklü bir geçmişe dayanıyor. İki kurum arasında 2016 yılında başlatılan ve 2021'de başarıyla tamamlanan önceki programda ciddi bir tecrübe kazanılmıştı:

Program Dönemi Eğitim Kapsamı Faydalanan Kişi Sayısı 2016 - 2021 Gazetecilik ve Muhabirlik İşbaşı Eğitimi 3.635 Kişi

BAKAN IŞIKHAN: GÜÇLÜ İLETİŞİM, GÜÇLÜ DEVLETİN VAZGEÇİLMEZİDİR

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele ve doğru bilginin vatandaşa ulaştırılmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Atılan bu adımın kurumlar arası koordinasyonu daha da güçlendireceğini belirten Işıkhan, Türkiye'nin iletişim vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"İletişim ve enformasyonun hayati öneme sahip olduğu günümüzde Türkiye'nin medya ve iletişim ağının gelişimine sağlanacak her türlü katkı, milletimizin istikbaline yapılmış bir yatırımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefimize giden yolda insan gücünün yetiştirilmesinden sorumlu bir bakanlık olarak kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Tören; Bakan Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay ve İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'in katılımlarının ardından atılan resmi imzalarla sona erdi.