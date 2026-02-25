Görüşmede iki ülke arasında stratejik iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarındaki iş birliği fırsatları ele alındı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, panel katılımı sonrası gerçekleşen toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Türkiye ve Somali arasındaki köklü dostluk ve dayanışmayı iletişim boyutunda güçlendirme kararlılığımızı teyit ettik. Karşılıklı tecrübe paylaşımı ve ortak projeleri artırma konusunda mutabık kaldık.”

İletişim Başkanlığı’ndaki görüşmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye-Somali ilişkilerinin karşılıklı güven ve stratejik ortaklık temelinde daha da gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.