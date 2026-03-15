Üsküdar’daki Çinili Camii’nin imam hatibi Dursun Şahin’in bir cuma namazında okuduğu seladan etkilenen İlber Ortaylı'nın, namaz sonrası Şahin’le tanıştığı ve sesinden etkilendiği Şahin'e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktığı ortaya çıktı.

13 Mart'ta yaşamını yitiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti gerçek oldu. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın yıllar önce sesinden çok etkilendiği ve “Ölürsem selamı sen vereceksin” dediği imam hatip Dursun Şahin, Almanya’da İlber Ortaylı için sela okudu.

"ÜLKEMİZİN VE BİZİM BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Dursun Şahin, selayı okuduktan sonra “Ülkemizin kıymetli, değerli tarihçilerinden, yazarlarından, akademisyenlerinden olan İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Ülkemizin ve bizim başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.