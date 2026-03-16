İlber Ortaylı, 2024 yılında Yomra Belediyesi’nin düzenlediği programa katılmak üzere ilçeye gelmiş ve yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Yomralılarla buluşmuştu. Program sırasında yaptığı konuşmada, “Açık konuşayım, Karadeniz’de Yomra hariç hiçbir yere gitmem” sözleriyle ilçeye duyduğu sempatiyi dile getirmişti.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise bugün yayımladığı videoda Ortaylı’yı rahmetle anıp Ortaylı’nın Yomra için önemli bir hatıra bıraktığını belirterek isminin ilçede yaşatılacağını açıkladı.

Başkan Bıyık, ihale sürecine girilen ve önümüzdeki süreçte yapımı tamamlanacak olan kütüphaneye Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın adının verileceğini duyurdu. Böylece Ortaylı’nın ismi Yomra’da kalıcı olarak yaşatılacak.