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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinde görev alan yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerleri Bilecik Halk Eğitimi Merkezi’nde ziyaret etti.

Etkinliklere sundukları katkılar ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten İl Müdürü Şimşek, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde emeği bulunan tüm paydaşları tebrik etti.

Müdür Şimşek, eğitime, üretime ve toplumsal gelişime katkı sunan yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere emekleri için teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.