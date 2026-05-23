Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) tartışmalı kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararının ardından başkent kulislerinde konuşulmaya başlanan baskın seçim senaryoları, AK Parti cephesinde karşılık bulmadı. Türkiye gazetesinin haberine göre iktidar partisinde, erken veya baskın bir seçimin gerçekleştirilmeyeceği konusunda tam bir fikir birliği bulunuyor.

Baskın seçim iddialarını siyaset dünyasının gündemine ilk getiren isim Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan olmuştu. Bu iddia ekseninde bir süredir devam eden tartışmalar, CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı alınmasıyla birlikte yeniden hız kazandı. Muhalefet kulislerinde öne sürülen "CHP iç karışıklık yaşarken iktidar baskın seçime gidecek" yönündeki iddialar ise AK Parti yöneticileri tarafından kesin bir dille reddedildi. AK Parti kurmayları; gündemlerinde erken seçim, ara seçim ya da baskın seçim gibi bir alternatifin yer almadığını; şu an için tamamen "Terörsüz Türkiye" sürecine, bölgedeki sıcak gelişmelere ve ekonomiye odaklandıklarını vurguladı.

"MECLİS ARİTMETİĞİ ORTADAYKEN BU İDDİALAR DELİ SAÇMASI"

Seçim kararı alınabilmesine dair yasal mevzuatı hatırlatan AK Parti yöneticileri, sürecin ya Cumhurbaşkanı ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eliyle yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Parti yetkilileri konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bir kere Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi için seçim kararının Meclis tarafından alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanının yeniden aday olması konusunda bir tereddütümüz yok, bu nedenle cumhurbaşkanının kendisi seçim kararı almayacak. İkinci seçenek Meclis’in karar alması. Şu anda Meclis’teki sandalye dağılımına bakıldığında, bizim Cumhur İttifakı olarak tek başımıza seçim kararı almamız mümkün değil. Tüm bunlar ortadayken, baskın seçim iddialarını tartışmak deli saçmasından başka bir şey değil.”

AK Parti kulislerinde hâkim olan genel görüşe göre, ülkede bir erken seçim ihtimali doğsa bile bu tarihin 2027 yılının sonbahar döneminden önce gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.