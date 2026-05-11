Ordu’nun İkizce ilçesinde belediye çalışanlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılar kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. Belediye personelinin uzun süredir maaşlarını alamadığı, borç içinde kaldığı ve birçoğunun icralık olduğu iddia ediliyor. Çalışanların evlerini, arabalarını ve arazilerini satarak geçimlerini sürdürmeye çalıştığı, bazı personelin ise çocuklarına ayakkabı dahi alamadığı öne sürülüyor.

Vatandaşlar ve belediye çalışanları, İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunarak belediyeye kayyum atanmasını ve tarafsız müfettişlerce kapsamlı bir denetim yapılmasını talep ediyor.



BAŞKAN OSMAN KAYGI’YA YÖNELİK İDDİALAR



Belediye Başkanı Osman Kaygı’nın sahada çalışan taşaron firmalarında müdürlüğünü yapatığı dolayısı ile huzur ahakkı adı altında 100.000 tl gibi bir maaş aldığı , ayrıca temsil giderlerinden de yüksek miktarda ödeme aldığı iddiaları kamu vicdanını yaralıyor. Başkanın aylık gelirinin 300 bin TL’ye ulaştığı öne sürülürken, belediye personelinin ise aylarca maaşlarını alamadığı belirtiliyor.



İddialara göre, Kaygı’nın Ankara’dan İkizce’ye geldiğinde maddi durumunun zayıf olduğu ikizce ilçesinde evi ve arsası olmadığı , ancak göreve geldikten sonra Ünye’de bir müteahhitten lüks daire, İkizce ve Perşembe ilçesinde ise villa yaptırdığı ileri sürülüyor. Aynı müteahhidin kardeşinin belediyede memur kadrosunda işe alınması da dikkat çekiyor.



HALK VE ÇALIŞANLARIN TALEPLERİ



Maaş mağduriyeti: Çalışanların bir an önce haklarının ödenmesi.

Kayyum atanması: Belediyenin tarafsız müfettişlerce denetlenmesi.

(Bir Önce gelen Müfettişe Kumpas kurulduğu şantaj yapıldığı iddia ediliyor.)

Yatırımların incelenmesi: İlçeye aktarılan paraların nerede ve nasıl kullanıldığının araştırılması.

Başkanın istifası: Kamu vicdanını yaralayan iddialar nedeniyle görevden ayrılması.



Vatandaşlar, “Yazıktır, günahtır. İşçi ve memur perişan. Devlet yetkilileri bu duruma el koymalı” diyerek seslerini yükseltiyor.