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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yükseköğretim ilişkileri önemli bir eşiği daha aştı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Karabağ Üniversitesi çatısı altında mühendislik odaklı akademik birimler oluşturacak. Yükseköğretim Kurulunun Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi modeliyle hayata geçirdiği uluslararası iş birliği yaklaşımı, şimdi Karabağ’a taşınmış oldu. Bu model, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin güçlü oldukları alanlardaki birikimini kardeş ülkelere doğrudan aktarmayı hedefliyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Kararıyla Türkiye-Azerbaycan yükseköğretim iş birliğinde yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesiyle iki ülkenin güçlü üniversitelerini ortak bir akademik hedef etrafında buluşturduklarını ve bu modeli şimdi Karabağ’a taşıdıklarını belirtti. İki ülke arasındaki köklü bağları yükseköğretimde kalıcı kurumlara ve ortak bilimsel kapasiteye dönüştürmeye devam edeceklerini vurgulayan Özvar, Karabağ’ın geleceğini inşa edecek gençlerin yetişmesine Türkiye’nin güçlü üniversitelerinin bilgi ve tecrübesiyle destek vereceklerini kaydetti.



Türkiye’nin yükseköğretimde küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaştığına işaret eden Özvar, Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen uluslararasılaşma modelinin farklı coğrafyalara yayıldığını ifade etti. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin güçlü oldukları alanlarda farklı ülkelerde ortak üniversiteler, akademik birimler ve programlar açtığını bildiren Özvar, yükseköğretimdeki tecrübeyi uluslararası arenaya taşıdıklarını söyledi.

Geliştirilen modelin genişletileceğini belirten Özvar, Karabağ Üniversitesinde mühendislik ağırlıklı birimler açacaklarını açıkladı. Bu adımın, Karabağ’ın işgalden kurtarılan topraklarında yükselen bağımsızlığın, geleceğin ve kültürel dirilişin sembollerinden biri olan üniversiteye önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Karabağ Üniversitesi arasındaki iş birliğinin temeli 21 Ocak 2026’da Yükseköğretim Kurulunda atıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev’in katıldığı toplantıda, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Mandal ve Karabağ Üniversitesi Rektörü Şahin Bayramov tarafından Eğitim ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bilimsel bilgi ve materyal paylaşımı ile Karabağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi için eğitim ve araştırma laboratuvarlarının birlikte tasarlanması da anlaşmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla iş birliği yeni bir aşamaya taşındı. Daha önce üzerinde mutabakata varılan akademik birimlerin faaliyete geçirilmesinin önü açıldı. Karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 39’uncu maddesine dayanıyor. Bu düzenleme, devlet üniversitelerine Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında yerleşke, akademik birim ve program açabilme yetkisi tanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesinin Karabağ Üniversitesi bünyesindeki girişimi, bu yasal çerçevenin uygulamaya geçtiği örneklerden biri oldu. 2026-2027 akademik yılından itibaren mühendislik alanlarında ortak çift diploma programlarının başlatılması planlanıyor.

KARABAĞ ÜNİVERSİTESİNDE 7 FAKÜLTE VE 27 PROGRAM BULUNUYOR

Bölgenin yeniden inşa ve kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlenen Karabağ Üniversitesi, Hankendi şehrinde 2023 yılında kuruldu ve 2024’te eğitim-öğretime başladı. Üniversitede halihazırda 7 fakülte ve 27 program bulunuyor. Bu fakülteler arasında Pedagoji, Güzel Sanatlar, Mühendislik, İşletme ve Ekonomi, Turizm, Beşeri ve Sosyal Bilimler ile Tıp ve Sağlık Bilimleri yer alıyor.

Üniversitede 2 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor. Son dönemde öğrenci sayısı 2 bin 150’nin üzerine çıkmış durumda. Üniversite, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni programlar da açmaya devam ediyor.

Yükseköğretim Kurulunun geliştirdiği model, öğrenci ve akademisyen değişiminin ötesine geçerek Türkiye’nin köklü üniversitelerinin akademik kapasitesini doğrudan dost ve kardeş ülkelerdeki kurumlarla buluşturmayı esas alıyor.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, bu modelin ilk somut örneği olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi programlarını çatısı altında toplamıştı. Şimdi aynı yaklaşım Karabağ Üniversitesine taşınıyor. Bu sayede İstanbul Teknik Üniversitesinin 250 yılı aşkın mühendislik birikimi, bölgenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalara katkı sağlayacak.