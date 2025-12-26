İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapmasında 26 Ekim 2024 tarihinde Kasımpaşa-Samsunspor maçına müsabaka sonucu etkileyecek şekilde bahis oynadığı tespit edilen 6 şüpheli ve bunlarla bağlantılı TFF'de görevli 1 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı. Savcılık açıklamasında konuyla ilgili: "Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli hakkında gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir" denildi.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇINDA NE OLDU?

6 kişi maçın skorunu etkilemekle suçlanırken Kasımpaşa - Samsunspor maçında yaşananlar tekrar gündem oldu. Samsunspor'un 4-1 kazandığı mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekip olan Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Kasımpaşa'nın golünü 31. dakikada Aytaç Kara atarken asıl dikkat çeken olay Samsunspor'un 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırması olmuştu. 19. dakikada penaltı noktasına gelen Olivier Ntcham atılması zor olan panenka şeklindeki vuruşu sonucunda penaltıyı kaçırdı. Bu penaltıdan yalnızca 8 dakika sonrasında 27. dakikada Samsunspor VAR incelemesi sonucu bir penaltı daha kazandı. Fakat ikinci kez topun başına geçen Ntcham bir kez daha penaltıyı kaçırdı. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken ikinci 45 dakikada Samsunspor dört gol buldu. Karadeniz ekibi 68'de Holse ile önce eşitliği sağlarken 71'de Soner Aydoğdu, 77'de Holse ve 86. dakikada Tait'in golleriyle maçı 4-1 kazandı.