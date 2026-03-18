Bilecik Kent Konseyinin Bilecik Kent Belleği Meclisi üyelerinden Soner Olgun, şehrin gelişimini ve mimari yapısını yansıtan, 1950 ve 1970’li yıllara tarihlenebilen iki büyük panoramik fotoğrafı dijitalleştirilerek Kent Belleğine kazandırılmak üzere Bilecik Kent Konseyi’ne teslim etti.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, panoramik fotoğrafları Kent Belleği ile paylaşılması için konseye ulaştıran Soner Olgun ve fotoğraf arşivini Kent Konseyi ile paylaşan Arfettin Palacıoğlu’na teşekkür etti.

Başkan Aynur yaptığı açıklamada, “Belleğimize getirilen her eseri orijinalinden dijitalleştirme ilkemiz doğrultusunda bu iki kıymetli panoramayı bizlere ulaştıran Soner Bey’e ve fotoğraf arşivini paylaşan değerli esnafımız Arfettin Palacıoğlu’na teşekkür ederiz. Bilecik Kent Belleği’ne vatandaşlarımızın getirdiği fotoğraf ve belgeler dijitalleştirildikten sonra orijinalleri sahiplerine teslim edilmektedir.” dedi.