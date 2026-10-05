Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. (23) idaresindeki 02 AGZ 051 plakalı otomobil ile Hanifi A. (47) idaresindeki 63 AR 298 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpışarak refüje çıktı.
Kazada sürücüler Ahmet K. ve Hanifi A. ile araçlarda bulunan Serkan U. (23), Türkan A. (41) ve Umut A. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İki otomobil kafa kafaya çarpışıp refüje çıktı: 5 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. (23) idaresindeki 02 AGZ 051 plakalı otomobil ile Hanifi A. (47) idaresindeki 63 AR 298 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpışarak refüje çıktı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışarak refüje çıktığı kazada, aralarında 16 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. (23) idaresindeki 02 AGZ 051 plakalı otomobil ile Hanifi A. (47) idaresindeki 63 AR 298 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpışarak refüje çıktı.